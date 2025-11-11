Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Atentati në Rinas– gjendet makinë e djegur në Krujë
Transmetuar më 11-11-2025, 15:59

Tiranë, 11 nëntor 2025 – Janë zbardhur detaje të reja nga ngjarja e rëndë e ndodhur sot pranë aeroportit të Rinasit, ku një person mbeti i vrarë dhe një tjetër u plagos rëndë.

Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se i plagosuri është Muçi Shaljani (i njohur edhe si Sheqeri), 40 vjeç, i cili ndodhet në gjendje kritike në spital. Viktima e atentatit është Gilmando Dani, person me precedentë penalë, i lidhur më herët me grupin e Emiljano Shullazit.

Vetëm pak minuta pas ngjarjes, në fshatin Halil të Krujës, policia ka gjetur një makinë të djegur, që dyshohet të jetë përdorur nga autorët e sulmit.

Sipas informacioneve paraprake, persona ende të paidentifikuar kanë qëlluar nga një automjet Toyota Yaris me targa greke, duke hapur zjarr ndaj makinës “Benz” ku ndodheshin Dani dhe Shaljani.

Ngjarja ndodhi rreth 100 metra larg aeroportit të Rinasit, në një zonë me trafik të dendur. Policia po vijon hetimet për identifikimin e autorëve dhe motivet e ngjarjes.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...