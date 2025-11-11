Presidentja e Meksikës do t’ia japë një vajze biletën e saj të Botërorit me nr. 00001

MEKSIKE – Presidentja meksikane Claudia Sheinbaum tha të hënën se do të humbiste ndeshjen hapëse të Kupës së Botës 2026 në Meksiko Siti, duke zgjedhur që t’i jepte vendin e saj një tifozeje të re femër, e cila nuk do të kishte mundësi të merrte pjesë.
"Kam marrë një vendim. Do t’ia jap biletën time për ceremoninë e hapjes një vajze, ose gruaje të re, që nuk ka mundësi të marrë pjesë dhe që e do futbollin", tha Sheinbaum në një konferencë për shtyp.
Gjatë vizitës së presidentit të FIFA-s, Gianni Infantino, në vend në gusht, Sheinbaum tha se nuk do ta përdorte biletën. Megjithatë, ajo tani ka vendosur t’ia dhurojë biletën e lakmuar me numër 00001 për ndeshjen e 11 qershorit, e cila hap turneun e Kupën së Botës, bashkëorganizuar nga Meksika, Kanadaja dhe SHBA-ja.
"Po vendosim se si do ta zgjedhim, por unë do t’ia jap atë biletë, numrin 00001, një vajze që ëndërron për futbollin", shtoi ajo.
Presidenti kujtoi se Mexico City priti ndeshjet hapëse të Kupës së Botës në vitet 1970 dhe 1986, duke e bërë stadiumin Azteca vendin e parë në histori që organizoi tre ndeshje hapëse.
Sheinbaum theksoi gjithashtu aktivitetet dhe investimet e planifikuara në infrastrukturë në qytetet bashkë-pritëse të Guadalajarës dhe Monterreit. Megjithatë, ajo nuk specifikoi projektet ose shumat e financimit të përfshira.
