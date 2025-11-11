Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Krimi makabër në Greqi: ADN-ja konfirmon se trupi i shkrumbuar brenda makinës është i Sulo Halilit nga Tepelena
Transmetuar më 11-11-2025, 13:58

Trupi i gjetur brenda një makine të shkrumbuar në Skurta të Greqisë i përket 27-vjeçarit shqiptar Sulo Halili, baba i një fëmije dhe pa precedentë penalë. Sipas medieve greke dhe analizave të ADN-së, dyshimet e autoriteteve janë konfirmuar.

Oficerët e vrasjeve zbuluan pamje filmike ku viktima po i afrohej fshatit Vilia me makinën e tij dhe, rreth 10 minuta më vonë, makina e vjedhur me targa të falsifikuara u gjet me trupin e tij të karbonizuar brenda.

Policia dyshon se viktima mund të ketë qenë i përfshirë në veprimtari kriminale ose thjesht në vendin e gabuar në kohën e gabuar.

Mënyra e veprimit – makina e vjedhur, prangat, lidhjet në shpinë dhe elementët e të shtënave – sugjerojnë një ekzekutim nga profesionistë, ndoshta një kontratë vdekjeje.

Hetuesit po analizojnë të dhënat nga telefoni dhe dëshmitë përreth për të identifikuar prova që mund të zbardhin ngjarjen.

Mediat greke shkruajnë se autori ose autorët kishin njohuri për zonën, duke treguar se krimi nuk është kryer rastësisht.

