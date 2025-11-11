“Më thanë se Nuredin Dumani ishte nisur për të më vrarë mua” – Elton Kila dëshmon për ‘Plumbin e Artë’: Kur ndodhi masakra e Bradasheshit kam qenë në burg

Tiranë, 11 Nëntor 2025
Elton Kila, i njohur ndryshe si Oti Kila, ka dhënë dëshminë e tij në Gjykatën e Posaçme në lidhje me procesin gjyqësor të dosjes “Plumbi i Artë”. Gjatë dëshmisë, ai tha se ka pasur disa raste kur i është shkatërruar biznesi, por autorët nuk janë zbardhur asnjëherë.
“Në vitin 2017 dhe 2018 më kanë shkatërruar biznesin tim. Në 2017 ra zjarr jashtë servisit ku ndodheshin 30 automjete, u dogjën tre makina. Rasti nuk u zbardh kurrë. Edhe në 2018 ndodhi e njëjta gjë, por unë isha i arrestuar atë kohë. Në ditën e tretë të ndalimit, sërish u vu zjarr në biznesin tim dhe përsëri mbeti pa autor,” deklaroi Kila.
Ai shtoi se ditën e plagosjes dhe arrestimit të Nuredin Dumanit ndodhej në Gjermani me familjen. “Nuk jam fshehur dhe as nuk kam kërkuar mbrojtje, pavarësisht këshillave nga familja për të qëndruar jashtë vendit,” tha ai.
“Nuk e di kush më dogji biznesin. Dëgjova emra, mes tyre edhe të Elio Bitrit. E njihja si person, e kisha takuar më parë, por pas kësaj u distancova. Kam parë në lajme për plagosjen dhe arrestimin e tij. Më vonë dëgjova se Dumani kishte qenë nisur për të më bërë atentat mua. Ma kanë thënë shumë njerëz, madje edhe një polic. Por nuk e besova, sepse nuk kam pasur kurrë asnjë përplasje apo lidhje me të,” shtoi Kila.
Dosja “Plumbi i Artë” përfshin disa të pandehur të akuzuar për vrasje, atentate të mbetura në tentativë dhe vjedhje me dhunë. Prokuroria e Posaçme ka në qendër të hetimit dëshmitë e Nuredin Dumanit, i cili në rolin e bashkëpunëtorit të drejtësisë ka zbardhur të paktën 12 vrasje dhe dhjetëra ngjarje të tjera kriminale.
Dëshmia:
Elton Kila (Oti): Kam qenë i dëmtuar nga një akt kriminal, ngjarje e ndodhur në 2017 dhe 2018. Kam një biznes prej 25 vitesh, në fushën e automjeteve. Në 2017 ka patur një tentativë për shkatërrim prone, nuk është zbuluar rasti, ne 2018 është tentuar shkatërrimi totalisht i biznesnit. Në Bradashesh, Elbasan. Unë e kam nisur në vitin 2003 si biznes dhe hap pas hapi kam hapur 4 biznese.
Në 2013 kam hapur një bazë fikse aty ku vazhdoj dhe sot, edhe pas shkatërrimit. Përpara se të merresha me këtë biznes, kam jetuar jashtë, pastaj u riktheva. Kam drejtuar edhe biznese të tjera. Kam qenë në Francë, Gjermani dhe Zvicër, jam marrë gjithmonë me automjetet. Vetem për këtë punë njihem në qytet. Përveç kësaj pune, në 2006 kam hapur një palestër, ku përflitet edhe rasti i Emiljano Ramazanit. Në 2010 kam hapur një lokal në qender të Elbasanit. Në 2017, ku ndodhi tentativa e shkatërrimit të biznesnit, unë ndodhesha në shtëpi.
Kisha mbyllur punen si zakonisht, kam patur edhe roje. Më thanë ka rënë zjarr, shkova fikëm zjarrin jashtë servisit. Zjarrin e shoi zjarrefikesja, dëmi ishte gati 18 milionë lekë, u dogjën 3 automjete. Kam patur në atë kohë rreth 13 cope, kisha 2-3 punëtorë. Në kohën e ngjarjes ishte vetëm roja aty. U mbajt një procesverbal për këtë ngjarje, me pyeten të gjithë nga policia për ngjarjen. Është ngjarje pa autor, nuk mora përgjigje se kush e bëri. Pati një zjarrvënie sërish ne 2018, në atë kohë kam qenë i arrestuar një kohë të shkurtër për makinat që sillja jashtë. Kam qenë i ndaluar deri sa erdhën dokumentat pas 45 ditësh nga Italia.
Veprën penale e kreva në Itali, periudha në 2009, kam pas bashkëpunuar po në lidhje me automjetet. Pas tre ditësh ndalim, vendosën zjarrin në biznesin tim. Ngjarjen e mora vesh përmes televizorit sepse isha i paraburgosur. Pasi dola nga burgu u interesova në polici. Sot e kësaj dite them që nuk kam asnjë lidhje me asgjë. Ka qenë një roje dhe një kompani sigurimi kur ndodhi ngjarja.
Nga roja dëgjova diça nga i biri, Arbër Ramollari i cili tha që ka qenë Eljo Bitri me dy të tjerë. Eljo Bitri s’ma merrte mendje sepse rrinte shume afër punës time. E njihja, frekuentonim të njëjtin lokal, kaq asgjë tjetër. Pasi më tha Arbri, nuk dësha ta bisedoja me Eljo Bitrin thjeshtë u distancova. Nisa vëzhgimin vetë të mësoja kush e bëri. Emrat e tjerë që mi tha Arbri nuk ishin persona të njohur prej meje dhe nuk i mbaj mend emrat.
Rrethi im shoqëror aso kohe ishte shumë i gjërë, Genc Muço është shoku im i ngushtë. Bashkë na lidhte puna. Unë s’kam patur kurrë konflikte me njeri. Që nga 2018 nuk kam as roje, as polici private asgjë. Nuk dyshoja te ndonjë person. Ditën që mora vesh që kane ardhur për të më vrarë atë dite kam ikur në 7 të mëngjesit.
U njoha me lajmet që kishte ngelur i plagosur një person, Nuredin Dumani dhe që ishte arrestuar. Në atë kohë kam qenë me familjen ika jashtë me avion në Gjermani. Më pas u ktheva me makinë. Atë kohë me thanë që shenjester isha unë, nuk e besoja me thënë drejten. Pas dy muajsh doli lajmi që atentati ishte për mua. Ma kanë thënë dhe policët vërdall që flitej që u bë për mua.
Nuredin Dumanin nuk e njihja, nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë. Unë këtë rast se nuk e lidhja me veten. Familjarët e mi më pyesnin a ke ndonjë problem, më pas kuptuan që vërtetë nuk kam lidhje me asnjë nga këta. Nuk kërkova të dija se për çfarë ndodhi dhe familja më kërkoi të ikja jashtë. I thash familjes nëse kane diçka le të vijne se unë nuk kam frikë. Unë nuk ruhesha fare, kam patur vetem konflikte të vogla pa interes. Konflikte të tjera jo. Jam pyetur dhe në polici për këtë ngjarje. Unë isha në pritje që të dilte e vërteta. Nuk mësova asgjë. Po përflitesha shumë dhe kërkova të marr vesh diçka.
Në gazetë doli lajmi që ka paguar Suel Cela për mua. Shkova te tregu ushqimor dhe takova familjarët e Suelit. Ishte dhe i vëllai i Suelit Marjo dhe i ati i Suelit, Astriti. Vërtetë më thanë je bërë merak? Më gjuajtën te shpatullat. Unë isha i qetë. Me Suel Çelën jam takuar në vitin 2015 për herë te fundit. Nuk ndodhi asnjëherë takim mes nesh apo telefonatë për atë ngjarje. Atë kohë kam qenë i distancuar nuk kam patur kontakte. Luan Tabakun e njoh, kam 30 vite njohje që fëmi. Luan Tabaku është funksionar shteti, ka qenë në doganë… shok i vëllait tim ka qenë. Lajmin për mua e nxorën të gjitha mediat. Ka patur interes nga ana ime për të takuar gazetarët, kam takuar Artan Hoxhën. Me Artan Hoxhën kam folur për lajmet lidhur me mua. Kam folur me disa gazetarë për lajmin që doli. Kam folur me gazetarin e emisionit “Uniko”. U interesova të hiqeshin lajmet sepse nuk isha unë i perfshirë.
Kur u arrestova unë kërkova të rrija vetëm. Kishte disa persona në paraburgim që ishin të njohur për mu. Nipi i Ardjan Çapjas ishte në paraburgim, ai nuk jeton më. Është vrarë. Ai ka qenë në konflikt me Fadil Memën. Kam patur konflikt me Florenc Çapjan. Suel Çelën e njoh që kalama. Me Suel Çelën kam patur marrëdhënie pune, me vëllain e tij dhe me të atin me lidhte puna. Kemi qenë komshinj, dyert përballë. Marrëdhënia ka qenë korrekte, disa here kam udhëtuar edhe me babain e Suelit. I ati i tij merrej me fruta-perime, unë me automjetet. Për ngjarjet që më ndodhën, Sueli dhe Marjo Çela nuk mu gjendën pranë sepse unë kam qenë i distancuar dhe nuk doja të diskutoja me askënd. Dhe me vëllezërit e mia nuk diskutoja.
