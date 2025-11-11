Pas 1 mijë aksidenteve me monopatina, Koçiu: Po hartojmë rregulla të reja për qarkullimin

Tiranë, 11 Nëntor 2025
Ministrja e Brendshme, Albana Koçiu, ka deklaruar se monopatinat kanë qenë shkaktare të mbi 1 mijë aksidenteve në vend, sipas të dhënave të Policisë së Shtetit. Gjatë fjalës së saj në Komisionin për Çështjet e Brendshme dhe të Mbrojtjes, Koçiu njoftoi se shumë shpejt do të prezantohen rregullat e reja për përdorimin e tyre, të cilat më pas do të kalojnë në Kuvend.
“Sa i përket sigurisë rrugore, në nëntëmujorin e parë të këtij viti është vërejtur një trend ulës. Në vitin 2024 u regjistruan 155 jetë të humbura nga aksidentet rrugore, ndërsa këtë vit kemi një ulje me 17%. Për monopatinat elektrike, janë regjistruar mbi 1 mijë aksidente gjatë nëntëmujorit. Monopatinat janë rrezik për qytetarët, ndaj ndërhymë për t’i pezulluar dhe për të krijuar një bazë ligjore që përcakton mënyrën e qarkullimit sipas standardeve të sigurisë”, deklaroi ministrja.
Ajo shtoi se mjetet e tilla janë ende të parregulluara në legjislacion dhe se disa vende të tjera kanë ndërmarrë të njëjtin hap derisa të hartohet një kuadër i plotë ligjor. “Ne po punojmë për rregullimet përkatëse dhe shumë shpejt do t’i paraqesim rregullat në komisione dhe në Kuvend, në mënyrë që përdorimi i tyre të jetë i normuar,” tha Koçiu.
