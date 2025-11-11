Bie zjarr në një banesë në Shkodër

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 11-11-2025, 12:42
SHKODËR- Një banesë është përshirë nga flakët ditën e sotme, në qytetin e Shkodrës.
Sipas informacioneve paraprake, nuk ka asnjë të lënuar si pasojë e zjarrit të rënë.
Ngjarja ka shkaktuar dëme të shumta materiale.
Policia dhe forcat zjarrfikëse kanë mbërritur në vendin e ngjarjes, ku dhe po punojnë për të mësuar shkakun e rënies së zjarrit.
