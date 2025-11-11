Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Bie zjarr në një banesë në Shkodër
Transmetuar më 11-11-2025, 12:42

SHKODËR- Një banesë është përshirë nga flakët ditën e sotme, në qytetin e Shkodrës.

Sipas informacioneve paraprake, nuk ka asnjë të lënuar si pasojë e zjarrit të rënë.

Ngjarja ka shkaktuar dëme të shumta materiale.

Policia dhe forcat zjarrfikëse kanë mbërritur në vendin e ngjarjes, ku dhe po punojnë për të mësuar shkakun e rënies së zjarrit.

