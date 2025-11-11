Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Pësojnë aksident në tentativë për t’iu larguar policisë, arrestohen dy shqiptarë në Zvicër
Transmetuar më 11-11-2025, 10:54

ZVICËR- Dy shqiptarë janë aksidentuar në Zvicër. Aksidenti ndodhi pas një tentative, për t’iu larguar policisë. Kjo pasi ata nuk i ishin bindur urdhërit të saj për të ndaluar automjetin, i cili po udhëtonte mbi shpejtësinë e lejuar. Pas kësaj ata kanë humbur kontrollin e automjetit dhe janë përplasur me murin rrethues të autostradës.

Ata janë arrestuar nga policia zviceriane, ndërsa njëri prej tyre është dërguar në spital, pasi ka marrë lëndimë gjatë aksidentit. Mediat zviceriane shkruajnë se dy shqiptarët 28 dhe 33 vjeç, u ndaluan në zonën e Würenlos të Zvicrës. Ata janë shoqëruar drejt ambienteve të policisë, ndërsa pritet të merret një masë sigurie ndaj tyre

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...