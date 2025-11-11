Shpërndanin lëndë narkotike, arrestohen dy të rinjtë në Korçë!

Policia ka arrestuar sot dy persona në qytetin e Korçës.
Ata u arrestuan nga forcat blu, pasi iu gjetën lëndë narkotike kokainë dhe kanabis. Fillimisht policia arrestoi një 25-vjeçar, pasi u kap me lëndë narkotike të dyshuar kokainë, e cila ishte e ndarë në doza.
25-vjeçari u kap në fshatin Zëmblak, ndërsa dyshohet se sasinë e kokainës e kishte bërë gati për shitje.
Më pas në pranga ra edhe një 20-vjeçar, të cilit iu gjet një sasi e konsiderueshme lënde narkotike kanabis.
Policia ka shoqëruar dy të arrestuarit drejt ambienteve të komisariatit, ndërsa po heton më shumë mbi rastet.
Njoftimi:
"Gjatë mbrëmjes së djeshme, policia në bazë të informacioneve, ka arrestuar një 25 vjeçar me inicialet S.D. pasi i është gjetur një sasi lënde narkotike e dyshuar kokainë, të cilën e kishte të ndarë në doza. 25 vjeçari u kap në fshatin Zëmblak ndërsa dyshohet se sasinë e kokainës e kishte bërë gati për shitje. Gjatë aksionit policor, u kap po ashtu edhe një mjet ku drejtuesit 20 vjeçar me iniciale A.T. iu gjet një sasi e konsiderueshme lënde narkotike kanabis.
Në momentin e ndalimit nga policia, në mjet ka qenë edhe një shtetas tjetër i cili tentoi të largohej me vrap por u kap nga shërbimet e policisë. Lënda narkotike u gjet brenda mjetit të 20 vjeçarit, i cili po ashtu dyshohet se do të bënte shpërndarjen e drogës. 20 vjeçari ra në pranga ndërsa personi tjetër që ishte në makinë dhe tentoi të largohej, u procedua në gjendje të lirë. Aksioni i mbrëmjes së djeshme u finalizua nga sektori i antidrogës në DVP Korçë, ndërsa mësohet se u kryen edhe kontrolle banesash dhe u bë sekuestrimi i lëndës narkotike të kapur në të dyja rastet si edhe telefona celularë. Hetimet vazhdojnë nga policia dhe prokuroria.
