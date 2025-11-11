Kushtetuesja e la në detyrë, Veliaj urdhër nga qelia: Zbukuroni Tiranën për festat!

TIRANË- Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj ka dhënë urdhërin e parë nga qelia pasi Gjykata Kushtetuese e riktheu në detyrë. Në një shkresë që mban firmën e Veliajt, kryebashkiaku ka urdhëruar që qyteti të fillojë menjëherë përgatitjet për festat e fundvitit.
Sipas urdhrit të tij, Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve do të marrë masat për vendosjen e ndriçimeve dhe zbukurimeve festive në sheshe, rrugë dhe hapësira publike.
Po ashtu është urdhëruar dhe marrja e masave për dekorimin e godinave të ministrive sipas kërkesave të institucioneve përkatëse.
