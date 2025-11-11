Senati amerikan miraton propozimin për t’i dhënë fund përkohësisht mbylljes së qeverisë

SHBA- Senati Amerikan miratoi propozimin për t’i dhënë fund përkohësisht mbylljes së qeverisë. Kjo për të zgjatur ekzekutimin e buxhetit dhe për t’i dhënë fund paralizës fiskale në SHBA. Kjo erdhi falë mbështetjes së një grupi anëtarësh demokratë të organit, duke e dërguar atë në Dhomën e Përfaqësuesve, e cila do të thirret për të votuar brenda javës.
Mediat e huaja shkruajn se projektligji u miratua me 60 vota pro dhe 40 kundër dhe në këtë votim, të dytin radhazi pas një kompromisi midis partisë Republikane të Presidentit Donald Trump dhe disa senatorëve të opozitës, i cili, megjithatë, po shkakton zemërim tek shumë demokratë. Njoftimi i miratimit u bë në një sallë pothuajse të zbrazët, me senatorët që qëndruan deri në fund duke duartrokitur vendimin.
"Ne do ta rihapim qeverinë, do të sigurohemi që punonjësit federalë të marrin kompensimin që kanë fituar dhe meritojnë", tha senatorja republikane Susan Collins, e cila luajti një rol kyç në hartimin e projektligjit.
Që nga tetori, shumë agjenci qeveritare kanë pezulluar operacionet, me rreth 1.4 milion punonjës federalë në pushim të detyruar ose duke punuar pa pagesë. Mbyllja ka prekur funksione kritike si transporti ajror dhe kuponat ushqimore për 41 milion qytetarë me të ardhura të ulëta
