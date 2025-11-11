Izraeli miraton ligjin me vd’ekje për ter’roristët

IZRAEL- Parlamenti izraelit miratoi të hënën në lexim të parë një projektligj për të vendosur dënimin me vdekje për terroristët, një term që përshkruan palestinezët e shpallur fajtorë për akte ose sulme vdekjeprurëse kundër izraelitëve. Ligji u miratua me 39 vota pro dhe 16 kundër.
Ministri i Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, një figurë kryesore e së djathtës ekstreme izraelite, kërcënoi se do të tërhiqte partinë e tij nga qeveria e koalicionit të kryeministrit Benjamin Netanyahu nëse projektligji, i cili u prezantua nga një anëtar i partisë së tij, nuk do të hidhej në votim në Knesset. Nevojiten edhe dy vota të tjera, sipas nenit që teksti të bëhet ligj.
Projektligji thotë se kushdo që me dashje ose nga pakujdesia shkakton vdekjen e një qytetari izraelit me motiv racizmi ose urrejtjeje kundër publikut dhe me qëllim dëmtimin e shtetit të Izraelit, do të dënohet me dënim me vdekje.
Mediat e huaja shkruajnë se ky formulim nënkupton që dënimi me vdekje është i zbatueshëm për çdo palestinez që vret një izraelit, por kurrë nëse një izraelit vret një palestinez. Duke miratuar projektligjin, komiteti i sigurisë kombëtare i parlamentit izraelit e justifikoi miratimin e tij më 3 nëntor duke thënë se qëllimi i tekstit ishte "të shkatërronte terrorizmin në rrënjë dhe të krijonte një pengesë të fortë".
"Çdo terrorist që është gati të kryejë një vrasje duhet ta dijë se ka vetëm një dënim: dënimin me vdekje", tha Ben Gvir po atë ditë.
Votimi në parlamentin izraelit u zhvillua ndërsa marrëveshja e brishtë e armëpushimit midis Izraelit dhe Hamasit, e cila filloi më 10 tetor, vazhdon të zbatohet. Ajo u mbyll nën presionin e SHBA-së, më shumë se dy vjet pas shpërthimit të luftës, e cila u shkaktua nga sulmi i pashembullt i lëvizjes islamiste palestineze kundër sektorëve jugorë të territorit izraelit më 7 tetor 2023.
Hamasi e përshkroi projektligjin më 3 nëntor si një shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare, duke i bërë thirrje Kombeve të Bashkuara, bashkësisë ndërkombëtare dhe organizatave kompetente të të drejtave të njeriut dhe humanitare të marrin masa të menjëhershme për të ndaluar këtë krim barbar./
