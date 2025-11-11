Përfshihet nga flakët mobileria në Vlorë. Dyshohet zjarrvënie e qëllimshme

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 11-11-2025, 07:40
Vlorë – Kati i parë i një mobilierie është përfshirë nga flakët në orët e para të mëngjesit të sotëm
Sipas informacionve paraprake dyshohet se zjarri i rënë në mobilerinë ‘Aliko’ është i qëllimshëm.
Policia ndodhet në vendngjarje për zbardhjen e plotë të rrethanave.
