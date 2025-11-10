Si libri me shënime i kreut të grupit fundosi gjithë anëtarët në Spanjë

SPANJË- Gazeta spanjolle, CRONICA GLOBAL ka shkruar një artikull, ku tregon me detaje sesi banda shqiptare mbushte Katalonjën me kanabis. Në artikull theksohet se operacioni policor i dha fund aktivitetit të rrjetit, por kapitulli vendimtar do të zhvillohet tani, në gjykata.
Mes grupit shqiptar ndodhet edhe një shtetas spanjoll, ku së bashku me bandën shqiptare, përballen me akuza për pjesëmarrje në grup kriminal, trafik të kanabisit, vjedhje të energjisë elektrike dhe posedim të paligjshëm armësh.
CRONICA GLOBAL thotë ndër të tjera se organizata përbëhej nga dy grupe të dallueshme, por të ndërlidhura, të cilat kishin ngritur tre plantacione të mëdha, në Santa Coloma de Cervelló, Granollers dhe Vallirana. Dhe në të gjitha këto vende u zbuluan lidhje të paligjshme me rrjetin elektrik, sisteme trefazore dhe pajisje të teknologjisë së fundit, me vlerë prej mijëra eurosh.
Sipas gazetës spanjolle, vetëm në këto tre plantacione, vjedhja e energjisë elektrike kapte vlerën e mbi 230.000 eurove. Gjithashtu në artikull mësohet se udhëheqësi bandës i njohur si “Arias Basurto”, kishte në banesën e tij bllokun e plotë me fitimet, kostot, shpërndarjet dhe parashikimet e korrjeve.
Artikulli i CRONICA GLOBAL:
Kanë kaluar tetë muaj që nga momenti kur skuadrat speciale të policisë spanjolle ndërmorën operacionin “Trifásico”, një aksion kundër një rrjeti kriminal me origjinë shqiptare që merrej me kultivimin dhe trafikun e kanabisit në Katalonjë. Operacioni policor i dha fund aktivitetit të rrjetit, por kapitulli vendimtar do të zhvillohet tani, në gjykata.
Gjykata ka lëshuar një vendim për nisjen e procedurave të përshpejtuara gjyqësore, që do të thotë se çështja ka kaluar fazën hetimore dhe se gjykatësja e konsideron se ka prova të mjaftueshme për të vazhduar. Ky është hapi paraprak përpara se Prokuroria të paraqesë aktakuzën dhe të kërkojë hapjen e gjykimit oral.
12 të hetuarit janë çdo herë e më pranë bankës së të akuzuarve. Mes tyre ndodhet edhe një shtetas spanjoll, së bashku me anëtarët me origjinë shqiptare, të cilët përballen me akuza për pjesëmarrje në grup kriminal, trafik të kanabisit, vjedhje të energjisë elektrike dhe posedim të paligjshëm armësh.
‘Crónica Global’ publikoi ekskluzivisht lajmin për çmontimin e këtij rrjeti. Megjithatë, nuk ishte hera e parë që këta “narkos” përballeshin me policinë. Sipas nën/inspektorit Óscar Durán, shefit të Njësisë Territoriale të Hetimit, shumica e anëtarëve të këtij grupi ishin arrestuar dhe proceduar më parë në Katalonjë për ngjarje të së njëjtës natyrë.
Në këtë rast, risi nuk ishte vetë krimi, por niveli i profesionalizimit, aftësia për t’u rikthyer dhe përmasat industriale të aktivitetit. Sipas vendimit gjyqësor, organizata përbëhej nga dy grupe të dallueshme, por të ndërlidhura, të cilat kishin ngritur tre plantacione të mëdha: në Santa Coloma de Cervelló, Granollers dhe Vallirana.
Në të gjitha këto vende u zbuluan lidhje të paligjshme me rrjetin elektrik, sisteme trefazore dhe pajisje të teknologjisë së fundit, me vlerë prej mijëra eurosh. Vetëm në këto tre plantacione, vjedhja e energjisë elektrike kapte vlerën e mbi 230.000 eurove.
Udhëheqësi operativ i grupit më të fortë, i njohur si “Arias Basurto”, shfaqet si bërthama logjistike, tregtare dhe kontabël e rrjetit. Në fakt, gjatë kontrollit të banesës së tij u gjet edhe një agjendë e plotë me shënime për fitimet, kostot, shpërndarjet dhe parashikimet e korrjeve: një libër llogarish kriminal i vërtetë.
Pranë tij vepronin dy personat e besuar, të cilët ishin përgjegjës për: sigurimin e mjeteve, blerjen e materialeve në dyqane, transportimin e ushqimit dhe veglave për “kopshtarët” që punonin në magazina, dhe kontrollin e rotacionit të plantacioneve dhe prerjen e drogës. Puna ishte e ndarë në: “kopshtarë”, transportues, furnizues dhe drejtim. Asgjë e improvizuar.
Figura kyçe për t’i dhënë rrjetit një pamje ligjore ishte Ramón C. C., i vetmi spanjoll ndër 12 të hetuarit. Mes funksioneve të tij ishin marrja me qira e magazinave dhe banesave në emrin e tij ose përmes të tjerëve, veprimi si lidhje mes dy grupeve dhe lehtësimi i logjistikës së brendshme të rrjetit.
Gjatë kontrollit në banesën e tij në Vallirana, u sekuestruan gjithashtu tre armë zjarri dhe municion: një pistoletë Llama 9 mm, një Star kalibër 7,65 mm dhe një Astra 9 mm. Ky arsenal shtëpiak forcon, sipas gjykatëses, karakterin e organizuar dhe potencialisht të dhunshëm të grupit.
Gjykatësja e hetimit shprehet se ekzistojnë indikacione të arsyeshme të kriminalitetit të mjaftueshme për të mbështetur akuzën, të bazuara në: raportet policore, informacionet e E-Distribución, bimët e konfiskuara, llogaritë e shkruara me dorë dhe armët e gjetura.
Po ashtu, ‘modus operandi’ i përshkruar tregon për një mafie të “artit të gjelbër” me dizajn pothuajse biznesi. Me aftësi për të marrë me qira magazina të mëdha dhe t’i kthente ato në serra industriale kanabisi, me një hierarki vertikale dhe me një përfaqësues për të marrë me qira ambientet dhe për të lëvizur paratë që vinin nga trafiku i drogës.
Tetë muaj pas arrestimeve, procesi hyn në një fazë kyçe: Prokuroria dhe palët kanë dhjetë ditë për të paraqitur akuzat. Pas kësaj, mbetet trajtimi i fundit: gjyqi oral. Pra, të gjitha ngjarjet që ndodhën në magazina do të duhet të shpjegohen para një gjykate. Megjithatë, si në çdo histori, ekzistojnë versione të ndryshme. Álvaro Machado, avokat në zyrën Vosseler, përfaqëson disa nga të arrestuarit, përfshirë edhe atë që agjentët e kanë quajtur udhëheqësi i grupit.
Avokati konsideron se, ndoshta për mungesë kohe, bëhet fjalë për një hetim “të shpejtë”, i cili sipas tij “shpesh përkthehet në hetime të paplota, të kryera shpejt dhe me ngut”. Sipas tij, ky lloj hetimi shkel shpesh të drejtat e personave të hetuar, ku, si në këtë rast, sigurohet se një person është udhëheqës i organizatës vetëm bazuar në dy fotografi të marra gjatë një ndjekjeje, përfundon ai.
