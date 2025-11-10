Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kurti kundër zgjedhjeve të reja
Transmetuar më 10-11-2025, 22:58

KOSOVË- Kryeministri në detyrë, Albin Kurti ka deklaruar se nuk i rekomandon zgjedhjet e reja. Duke folur për mediat, Kurti theksoi se duhet ketë Kurti 2.5 deri në dhjetor ose Glauk Konjufca 1 deri në prill. Kurti, këto komente i ka bërë pas vizitës së Institutit për Krime Lufte.

“Ka ngelur edhe 10 ditë, mandati i është dhënë nga presidentja Osmani Konjufcës, ne urojmë për më të mirën. Ritheksojmë se nuk mendojmë që është punë e mençur të shkojmë të zgjedhje në dhjetor dhe sërish në prill, deputetët janë para përzgjedhjes ose Kurti 2.5 deri dhjetor ose Konjufca 1 deri në prill, por pa asnjërën prej tyre duhet të përcaktohet për njërën prej tyre”, tha Kurti.

