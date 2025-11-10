Elvis Shkambi thyen heshtjen nga burgu: Ndjej keqardhje për familjen Kalaja, por vendimi ishte skandaloz (Letra e plotë)

Elvis Shkambi, i akuzuar për vrasjen e gjyqtarit Astrit Kalaja brenda sallës së gjyqit, ka reaguar për herë të parë përmes një letre të gjatë tetëfaqëshe, shkruar më 3 nëntor nga qelia e paraburgimit.
Në letër, Shkambi shprehet se ka zgjedhur të heshtë për disa javë në respekt të familjes së viktimës, ndërsa tregon keqardhje të thellë për dhimbjen e shkaktuar.
“Ndjej keqardhje për familjen Kalaja, por edhe për timen, për shoqërinë dhe të afërmit e mi që u tronditën nga veprimi im,” shkruan ai.
Megjithatë, Shkambi thekson se ajo që ndodhi në sallën e gjyqit ishte “një veprim i palogjikshëm, por i nxitur nga një vendim po aq i palogjikshëm dhe skandaloz”.
Ai pretendon se vendimi i gjyqtarit Kalaja kishte për qëllim “grabitjen e titullit ekzekutiv” dhe se ishte ndikuar nga faktorë të jashtëm, jo nga padituria.
Në një pjesë tjetër të letrës, ai përmend edhe xhaxhain e tij, Gjon Shkambi, për të cilin thotë se “prej 13 vitesh ishte kthyer në një eksperiment njerëzor nga sistemi gjyqësor shqiptar”.
“Vendimi i datës 6 tetor 2025 bie ndesh me Kodin Civil, me vendimet unifikuese të Gjykatës së Lartë dhe me Konventën Europiane për të Drejtat e Njeriut,” shkruan ndër të tjera Elvis Shkambi.
Letra, e cila është shpërndarë nga burime pranë familjes së tij, pritet të bëhet pjesë e dosjes hetimore që po shqyrtohet nga Prokuroria, ndërsa procesi ndaj tij vijon.
