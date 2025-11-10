Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Identifikohet i plagosuri në Vlorë, është në gjendje të rëndë
Transmetuar më 10-11-2025, 21:54

Janë zbuluar detaje të reja lidhur me ngjarjen e ndodhur mbrëmjen e sotme në lagjen “24 Maji” të Vlorës.

Burime nga spitali konfirmojnë se i plagosuri është 30-vjeçari Bledar Skënderaj, i cili ka mbetur i dëmtuar rëndë pas konfliktit që shpërtheu mes disa personave për motive ende të paqarta.

Skënderaj ndodhet aktualisht në spitalin rajonal të Vlorës, nën kujdesin e mjekëve, ndërsa mësohet se po lufton për jetën.

Nga ana tjetër, Policia e Vlorës ka identifikuar dhe shoqëruar disa persona të dyshuar si të përfshirë në përleshje, ndërsa po vijon puna për sqarimin e plotë të rrethanave dhe për të përcaktuar autorin e sulmit me mjet prerës.

Hetimet janë në vijim. /noa.al

