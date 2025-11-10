Përplasje mes disa të rinjve në Vlorë, një i ri përfundon në spital

Plagosen një 30-vjeçar pas një konflikti në lagjen “24 Maji” të Vlorës
Një ngjarje e rëndë është shënuar mbrëmjen e sotme në Vlorë. Rreth orës 20:00, në lagjen “24 Maji”, një konflikt për motive ende të paqarta mes disa personave ka degjeneruar në përdorimin e një mjeti prerës.
Si pasojë, është plagosur shtetasi Bledar Skënderaj 30 vjeç, i cili ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve, raporton noa.al.
Policia ka reaguar, duke identifikuar dhe shoqëruar personat e dyshuar si të përfshirë në konflikt.
Të gjithë po merren në pyetje në ambientet e Komisariatit të Policisë Vlorë.
Grupi hetimor po vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe dokumentimin ligjor të ngjarjes. /noa.al
