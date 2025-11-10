Balluku e pandehur nga SPAK, Spiropali: Nuk ka të paprekshëm, secili mban përgjegjësi para ligjit!

Ministrja e Jashtme Elisa Spiropali ka komentuar sot marrjen si të pandehur nga SPAK të zëvendëskryeministres Belinda Balluku. Spiropali tha se në Shqipëri nuk ka të paprekshëm dhe se secili mban përgjegjësi para ligjit.
Kryediplomatja shtoi se mazhoranca është e vendosur të luftojë pandëshkueshmërinë në të gjitha nivelet.
Reagimi i saj erdhi pasi u pyet nga deputeti Agron Shehaj, kryetar i partisë “Mundësia”, se përse zv/kryeministrja Balluku nuk jep dorëheqjen nga detyra pasi është marrë e pandehur nga SPAK për korrupsion, por shfaqet krah për krah me kryeministrin Edi Rama.
“Ju thatë se qeveria nuk bën hetime por i bën SPAK. Nuk e di nëse jeni në dijeni, por në historinë e Evropës, për herë të parë, një zv/kryeministre është marrë e pandehur. Si e shpjegoni ju në takimet tuaja faktin se zv/kryeministrja edhe pse është marrë e pandehur vazhdon të jetë në krye të detyrës dhe nuk jep dorëheqjen. Si ja shpjegoni ju kolegëve tuaj kur kërkoni që të shtyni përpara integrimin në BE. Për ata është normale që zv/kryeministrja vazhdon të jetë në detyrë pavarësisht se është marrë e pandehur nga SPAK për korrupsion?", pyeti deputeti Shehaj.
Ministrja Spiropali tha se për asnjë rast, mazhoranca nuk do të sulmojë prokurorë apo gjykatës, apo të komentojë mbi çështje të posaçme, apo mbi çështje të drejtësisë.
“Kjo është një gjë që na ka ndarë që kur kemi ndërmarrë reformën në drejtësi, që kur kemi vendosur që pushteti politik duhet t’i heqë kthetrat nga pushteti i drejtësisë dhe kur kemi marrë vendimin historik si shumicë për ta luftuar pandëshkueshmërinë kudo ku ajo shfaqet, në të gjitha nivelet”, tha Spiropali.
Ndërsa deputeti Shehaj vijoi duke thënë se zv/kryeministrja Balluku nuk është në hetim, por është marrë e pandehur për korrupsion.
“Pa pikë turpi ajo sot ka dalë krah më krah me kryeministrin. Disa ditë më parë Rama tha se duhet të dalë Erion Veliaj, sot del krah për krah me zv/kryeministren e marrë e pandehur”, tha Shehaj.
Në përgjigjen e saj, ministrja Spiropali tha se në Shqipëri nuk ka të paprekshëm.
“Në Shqipëri nuk ka të paprekshëm. Dhe ky është ndryshimi i madh mes nesh dhe një politike të vjetër që vazhdon që me akuza penale në drejtim të kundërshtarëve të bëjë politikën e ditës. Ne nuk e bëjmë këtë. Secili mban përgjegjësi para ligjit, të gjithë, secili mban përgjegjësi para fytyrës se vet dhe para elektoratit të vetë”, tha Spiropali.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
