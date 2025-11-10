Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Sali Berisha përjashtohet me 10 ditë nga Kuvendi. Balla jo pasi kërkoi falje!
Transmetuar më 10-11-2025, 19:38

Kreu i PD-së, Sali Berisha është përjashtuar me 10 ditë nga punimet e Kuvendit, për shkak të deklaratave të bëra ndaj ambasadorit të BE-së në Tiranë, Silvio Gonzato.

Vendimi është marrë nga Komisionit i Etikës në Parlament, pas kërkesës së grupit Parlamentar të PS-së.

Në seancën e ditës së enjte, teksa në Kuvend po diskutohej ligjin për ‘Barazinë Gjinore’, Sali Berisha tha se ambasadorit të BE-së Silvio Gonzato nuk mund të na detyrojë të votojmë agjendën e tij.

Komentet ishin të një natyre diskriminuese përsa i përket bindjeve personale gjinore.

Ndërsa Komisioni i Etikës rrëzoi kërkesën e PD-së për përjashtimin e Taulant Ballës me 10 ditë nga Kuvendi. PD pretendoi se Balla përdori gjuhë fyese ndaj tyre.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...