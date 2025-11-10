Horoskopi: 5 kuriozitete që nuk i dinit për të

Horoskopi është një botë magjepsëse, plot me simbole, histori dhe mistere që shpesh shkojnë përtej parashikimeve të përditshme.
Edhe pse shumica e njerëzve njohin karakteristikat kryesore të 12 shenjave të zodiakut, ekzistojnë disa aspekte më pak të njohura që ia vlen të zbulohen.
Më poshtë janë pesë fakte interesante dhe të pazakonta për horoskopin, që ndoshta nuk i keni dëgjuar më parë.
1. Shenja e 13-të e zodiakut
A e dini se përveç 12 shenjave që njohim, ekziston edhe një shenjë e 13-të? Ajo quhet Ofiuk (Ophiuchus), e njohur si “mbajtësi i gjarprit”, dhe ndodhet mes Akrepit dhe Shigjetarit.
Dielli kalon në këtë yjësi rreth datave 29 nëntor – 18 dhjetor.
Astrologu Stephen Schmidt propozoi futjen e Ofiukut në vitin 1970, duke krijuar një zodiak me 14 shenja, ku përfshiu edhe yjësinë e Balënës (Cetus).
Megjithatë, shumica e astrologëve nuk e përfshijnë atë në llogaritjet e tyre, pasi do të ndryshonte krejt strukturën tradicionale dhe do të shkaktonte konfuzion për njerëzit që tashmë identifikohen me një shenjë të caktuar.
—
2. Shenja e parë e zodiakut
Dashi është shenja që shënon fillimin e ciklit astrologjik. Ai lidhet me ekuinoxin e pranverës (rreth datës 21 mars), moment kur Dielli kalon nga dimri në pranverë, duke simbolizuar rilindje dhe fillime të reja.
Kjo përputhje midis Diellit dhe yjësisë së Dashit bëri që astrologët e lashtë ta përcaktonin si shenjën e parë të zodiakut, pikërisht sepse shënon “zgjimin” e jetës dhe fillimin e vitit diellor.
—
3. Shenja diellore, shenja hënore dhe ascendentja
Shenja që zakonisht njohim (ajo që përputhet me ditëlindjen tonë) është shenja diellore – por ajo përfaqëson vetëm një pjesë të personalitetit.
Për të kuptuar plotësisht karakterin tonë, duhet të analizohen edhe shenja hënore dhe ascendentja.
Shenja hënore tregon pozicionin e Hënës në momentin e lindjes. Ajo përfaqëson emocionet, instinktet, ndjeshmërinë dhe mënyrën si përjetojmë dashurinë dhe lidhjet personale.
Ascendentja është shenja që ngrihet në horizontin lindor në çastin e lindjes. Ajo ndryshon sipas orës dhe vendit ku kemi lindur dhe përfaqëson imazhin që projektojmë në botë, mënyrën si na shohin të tjerët.
Në kombinim, shenja diellore tregon kush jemi, shenja hënore çfarë ndiejmë, dhe ascendentja si shfaqemi.
Këto tri elemente së bashku japin një portret të plotë dhe të personalizuar, shumë më të saktë sesa një horoskop i përgjithshëm.
—
4. Rrënjët e lashta të astrologjisë
Astrologjia ka origjinë mijëra vjet më parë. Që në mijëvjeçarin e tretë p.e.s., sumerët i kishin lidhur planetet me hyjnitë e tyre kryesore.
Këto koncepte u përvetësuan nga babilonasit, egjiptianët, grekët dhe romakët, të cilët zhvilluan sistemet e tyre astrologjike.
Në botën greko-romake, astrologjia u përhap sidomos mes shtresave intelektuale, të ndikuara nga filozofia stoike, e cila e shihte lidhjen midis njeriut dhe universit si diçka të paracaktuar dhe të harmonizuar.
—
5. 12 shtëpitë astrologjike dhe pikat kardinale
Në astrologji, zodiaku ndahet në 12 “shtëpi” që përfaqësojnë fusha të ndryshme të jetës – dashurinë, punën, familjen, shëndetin, paratë, etj.
Kjo ndarje quhet domifikim dhe bazohet në rrotullimin e Tokës.
Sistemi më i përdorur është domifikimi i Placidus, ndërsa metoda të tjera janë Koch, Campanus dhe Regiomontanus.
Shtëpia e parë fillon me Ascendenten, pikën ku horizonti lindor i Tokës takon rrethin zodiakal.
Pozicioni i planetëve në këto shtëpi tregon në cilin sektor të jetës ndikon më shumë çdo planet, duke formuar bazën e interpretimit astrologjik.
Në përfundim:
Astrologjia është shumë më tepër se thjesht parashikime ditore. Ajo është një sistem i lashtë i kuptimit të njeriut dhe universit, që ndërthur shkencë, art, psikologji dhe simbolikë.
Kuptimi i plotë i shenjave, i lëvizjeve planetare dhe i ndikimeve të tyre ndihmon për të kuptuar më mirë jo vetëm fatin, por edhe vetveten. /noa.al
