Futbollisti kapet “mat” nga bashkëshortja me të dashurën – Video

RUSI – Sulmuesi i Dinamo Moskës u kap “mat” nga partnerja e tij, influencuesja ruse Nikki Seey, e cila e gjeti futbollistin me një tjetër grua në apartamentin e tyre në Moskë.
Sipas mediave ganeze, Seey kishte mbërritur në banesë së bashku me një mikeshë, pasi dyshonte se 31-vjeçari kishte sjellë një grua tjetër në shtëpi.
Ngamaleu thuhet se i mohoi hyrjen duke pretenduar se në banesë ndodhej “xhaxhai” i tij, por Seey lajmëroi policinë. Oficerët ndërhynë me forcë në apartament, ku futbollisti u filmua me pantallonat e Kamerunit, ndërsa gruaja tjetër përpiqej të mbulonte fytyrën përpara kamerave.
Gazetari i njohur afrikan Micky Jr. raportoi se, pas incidentit, Nikki Seey ka mbledhur sendet personale dhe është larguar nga apartamenti. Autoritetet lokale në Moskë kanë hapur një hetim mbi ngjarjen, ndërsa Ngamaleu është urdhëruar të lirojë banesën.
Skandali vjen vetëm pak ditë para se Kameruni të zhvillojë ndeshjen vendimtare të play-off-it të kualifikimeve të Botërorit të CAF kundër DR Kongos më 13 nëntor, ku Ngamaleu ishte përfshirë në listën e Kombëtares.
Scandal in Russia involving Nicolas Moumi Ngamaleu Cameroonian international in an adultery scandal
According to reports, his partner caught him in the act and called the police.
A detail shocked many fans, he was wearing the shorts of national team of Cameroon at that time… pic.twitter.com/P1cFTDgovv
