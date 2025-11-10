Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Futbollisti kapet “mat” nga bashkëshortja me të dashurën – Video
Transmetuar më 10-11-2025, 19:17

RUSI – Sulmuesi i Dinamo Moskës u kap “mat” nga partnerja e tij, influencuesja ruse Nikki Seey, e cila e gjeti futbollistin me një tjetër grua në apartamentin e tyre në Moskë.

Sipas mediave ganeze, Seey kishte mbërritur në banesë së bashku me një mikeshë, pasi dyshonte se 31-vjeçari kishte sjellë një grua tjetër në shtëpi.

Ngamaleu thuhet se i mohoi hyrjen duke pretenduar se në banesë ndodhej “xhaxhai” i tij, por Seey lajmëroi policinë. Oficerët ndërhynë me forcë në apartament, ku futbollisti u filmua me pantallonat e Kamerunit, ndërsa gruaja tjetër përpiqej të mbulonte fytyrën përpara kamerave.

Gazetari i njohur afrikan Micky Jr. raportoi se, pas incidentit, Nikki Seey ka mbledhur sendet personale dhe është larguar nga apartamenti. Autoritetet lokale në Moskë kanë hapur një hetim mbi ngjarjen, ndërsa Ngamaleu është urdhëruar të lirojë banesën.

Skandali vjen vetëm pak ditë para se Kameruni të zhvillojë ndeshjen vendimtare të play-off-it të kualifikimeve të Botërorit të CAF kundër DR Kongos më 13 nëntor, ku Ngamaleu ishte përfshirë në listën e Kombëtares.

