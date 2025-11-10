Redaktimi i fjalimit për ngjarjen e 6 janarit 2021/ Trump kërcënon BBC-në me padi: 1 miliard dollarë dëmshpërblim

SHBA- Donald Trump kërcënoi të padisë BBC, duke kërkuar 1 miliard dollarë dëmshpërblim. Deklarata e Trump për padi vjen, mes një krize të thellë në transmetuesin publik britanik, i cili është tronditur nga dorëheqjet e drejtuesve të lartë dhe akuzat për paragjykime politike.
Kërcënimi i Trump erdhi një ditë pas dorëheqjes së Drejtorit të Përgjithshëm të BBC-së, Tim Davey, dhe Drejtoreshës Kryesore të Lajmeve, Deborah Turns, të cilët u larguan të dielën në mbrëmje pas presionit të fortë politik dhe kritikave të forta për mbulimin e tyre të komenteve të presidentit amerikan më 6 janar 2021, ditën kur protestuesit sulmuan Kapitolin.
Siç raportohet nga rrjetet amerikane NBC dhe Fox News, ekipi ligjor i Trump i dërgoi një letër BBC-së, duke i dhënë afat deri të premten, më 14 nëntor, për të tërhequr deklaratat e rreme, shpifëse, denigruese dhe nxitëse në lidhje me presidentin e SHBA-së. Nëse nuk ka zbatim, pala e Trump paralajmëron se nuk do të ketë zgjidhje tjetër veçse të ushtrojë të drejtat e saj ligjore dhe të barabarta, duke përfshirë ngritjen e një padie për të paktën 1 miliard dollarë.
Konkretisht, sipas New York Times, letra kërkon tërheqjen e dokumentarit, një falje publike dhe pagesën e kompensimit financiar ndaj Presidentit Trump për dëmin që ka pësuar. Një zëdhënës i BBC-së deklaroi se "ne do ta shqyrtojmë letrën dhe do t’i përgjigjemi menjëherë në kohën e duhur".
Polemika shpërtheu pas publikimit të një memoje të brendshme nga ish-këshilltari i etikës i BBC-së, Michael Prescott. Por, pika më inkriminuese kishte të bënte me programin "Panorama", ku u zbulua se fragmente të fjalimit të Trump më 6 janar ishin redaktuar, duke krijuar përshtypjen se ish-presidenti po bënte thirrje të drejtpërdrejta për veprime të dhunshme.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd