“Nuk kam marrë asnjë fletëthirrje” — Reagimi i Sali Berishës pas raportimeve për hetimet e 21 Janarit

Tiranë, 10 nëntor 2025 – Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar pas raportimeve se SPAK ka dërguar një fletëthirrje ndaj tij në lidhje me hetimet për ngjarjet e 21 janarit 2011. Në një deklaratë për mediat, Berisha ka mohuar se ka marrë një thirrje zyrtare, duke theksuar se është i gatshëm të hetohet për këtë çështje.
“Unë nuk kam marrë asnjë fletëthirrje. Për faktin e thjeshtë se Alfred Greca ua jep gazetarëve para se të ma japë mua,” u shpreh Berisha.
Ai shtoi se nuk ka asnjë problem të përballet me drejtësinë, duke kujtuar se vetë ka qenë ndër të parët që ka kërkuar hetime për ngjarjet tragjike të 21 janarit.
“Unë jam njeriu që kam kërkuar më shumë se kushdo tjetër hetimin e atyre ngjarjeve. Kam kërkuar prokuror ndërkombëtar për hetimin e tyre. Nga 2013 e deri më sot, është vetëm Edi Rama që ka penguar hetimin,” deklaroi ish-kryeministri.
Berisha përmendi gjithashtu përfshirjen e partnerëve ndërkombëtarë në fazat e para të hetimit, duke iu referuar përfaqësuesve të SHBA-ve në atë kohë.
“Fatmirësisht ekzistojnë deklaratat e SHBA-ve, ku zoti Shtaimer dhe Contrimen kanë kërkuar hetime të plota nga policia dhe organizatorët. Organizatori dihet kush është. Unë jam i hapur të hetohet kjo ngjarje,” përfundoi Berisha.
SPAK ende nuk ka bërë një deklaratë zyrtare për këtë çështje, ndërsa hetimet për 21 janarin janë rihapur si pjesë e dosjeve të drejtësisë së re.
