SPAK i dërgon fletëthirrje Sali Berishës për “21 Janarin”

Transmetuar më 10-11-2025, 14:20
Tiranë / 10 Nëntor 2025
SPAK ka thirrur ish-kryeministrin Sali Berisha lidhur me hetimet për krimin shtetëror të 21 Janarit.
Ish-kryeministri është njoftuar të paraqitet të premten në orën 10:00.
Fletëthirrja është dërguar në adresën e Parlamentit, selinë e Partisë Demokratike dhe në banesën private të Berishës.
