Maroku vendos rekord në Kupën e Botës për U-17… shkatërron Kaledoninë 16-0!

KATAR – Maroku siguroi fitoren më të madhe në historinë e Kupës së Botës U-17 vjeç të dielën, duke shkatërruar Kaledoninë e Re 16-0 në raundin e tretë të Grupit B, ku bën pjesë edhe Portugalia.
Marokenët, të cilët ishin mundur 6-0 nga skuadra portugeze në raundin e mëparshëm, shënuan rezultatin më të madh në historinë e garës, duke përfituar gjithashtu nga fakti që kundërshtari i tyre mbeti me nëntë lojtarë në minutën e 31-të për shkak të dy përjashtimeve.
Ibn Salah, Eddaoudi, Baha, Haddani, Ouazane dhe El Aoud shënuan nga dy gola secili, ndërsa Soukrat, Hidaoui, El Khalfioui dhe Steevy Andrew (ky i fundit me një autogol) kontribuan gjithashtu në rezultatin përfundimtar.
Kjo është, në fakt, fitorja më e madhe e arritur ndonjëherë në një Kupë Bote në çdo nivel, sipas FIFA-s.
Deri më sot, fitorja më e madhe në Kupën e Botës U-17 i përkiste Spanjës, e cila në fazën e grupeve të edicionit të vitit 1997 fitoi 13-0 kundër Zelandës së Re, në një garë ku spanjolët do të përfundonin në vendin e tretë.
Me këtë fitore, Maroku e mbylli Grupin B në vendin e tretë, me tre pikë dhe një diferencë pozitive golash prej tetë – pas Japonisë në vendin e parë dhe Portugalisë në të dytën – kështu që nuk ka gjasa që ata të mbeten jashtë raundit të 32-shave të garës.
Kupa e Botës U-17 zhvillohet deri më 27 nëntor në Katar, dhe dy ekipet e para nga secili prej 12 grupeve, plus tetë ekipet më të mira të vendit të tretë, kualifikohen për raundin e 32-shave.
