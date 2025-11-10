Pjesëmarrja e ulët në votime, Rama: Fajin e kishte shiu!

Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas përfundimit të zgjedhjeve të pjesshme lokale, duke përgëzuar kandidatët fitues të Partisë Socialiste në pesë bashkitë ku u zhvilluan votimet, Vlorë, Berat, Cërrik, Tepelenë e Mat.
Në një postim në rrjete sociale, kreu i qeverisë dhe njëherësh kryetar i PS u shpreh se këto rezultate përfaqësojnë “pesë fitore dhe pesë arsye më shumë për t’i falënderuar qytetarët për besimin e tyre”.
Rama tha se dobësia ekstreme e opozitës, moti me shi dhe natyra e zgjedhjeve të pjesshme ishin arsyet për një pjesëmarrje të ulët në votime.
Reagimi i kryeministrit:
5 bashki
5 fitore
dhe 5 arsye më shumë për t’i falenderuar qytetarët për besimin e tyre, pavarësisht dobësisë ekstreme të opozitës, motit me shi të ditës se djeshme, apo vetë natyrës së zgjedhjeve të pjesshme, të cilat nuk se e stimulojnë pjesëmarrjen.
Urime kryebashkiakëve të rinj, nga Bruna, gruaja e parë që do të drejtojë bashkinë e Vlorës;
Ervini i dytë i Beratit, i cili me mbi 83% të votave dhe 13 049 vota nga 15 454 të PS në 11 maj për bashkinë Berat, ka arritur një rezultat mbresëlënës;
Florenci në Cërrik, Gramozi në Tepelenë dhe Altini në Mat, që të tre me rezultate kuptimplota, të cilat janë një themel i fortë i punës që do të pasojë në shërbim të atyre komuniteteve.
