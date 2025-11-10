Të rinjtë larg kutive të votimit — të moshuarit vendosën rezultatin në 5 bashki

Në zgjedhjet e pjesshme të zhvilluara dje në Vlorë, Berat, Cërrik, Mat dhe Tepelenë, pjesëmarrja e votuesve ka qenë dukshëm më e ulët te të rinjtë, ndërsa grupmoshat mbi 55 vjeç kanë përcaktuar në mënyrë vendimtare rezultatin përfundimtar.
Sipas të dhënave zyrtare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, qytetarët mbi 55 vjeç përbënin rreth 34.4% të listës së zgjedhësve, por dhanë 50% të votave në total, një pjesëmarrje ndjeshëm më e lartë se pesha e tyre në elektorat.
Më aktivët ishin votuesit mbi 65 vjeç, të cilët dhanë 27.6% të votave, ndërsa grupmosha 55-64 vjeç kontribuoi me 22.3%. Në disa zona si Mat dhe Tepelenë, mbi gjysma e të regjistruarve në këtë grupmoshë morën pjesë në votim, ndërsa në Vlorë pjesëmarrja e tyre ishte vetëm 18%.
Në krahun tjetër, të rinjtë 18–44 vjeç, ndonëse përbëjnë gati gjysmën e elektoratit (48.9%), dhanë vetëm 34.6% të votave. Ekspertët e lidhin këtë me emigracionin e lartë dhe mungesën e interesit politik të brezit të ri. Në Vlorë, më pak se 10% e votuesve nën 35 vjeç morën pjesë, ndërsa në Mat dhe Tepelenë përqindja ishte rreth 20–25%.
Në total, në listat zgjedhore të këtyre pesë bashkive ishin regjistruar 334,539 persona, ndërsa pjesëmarrja mesatare arriti vetëm 18.45%, shumë më e ulët se zgjedhjet vendore të vitit 2023 (rreth 38%).
Zgjedhjet u mbajtën pas krijimit të vendeve bosh në krye të disa bashkive, ndërsa procesi në Tiranë u anulua pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese që i dha të drejtë kryebashkiakut aktual, Erion Veliaj.
