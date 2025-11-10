Tragjedi në stadium… një tifoz humb jetën në tribunë, ndërpritet ndeshja!

SPANJE – Një ndeshje futbolli midis Ceutës dhe Almerias në divizionin e dytë të ligës spanjole u ndërpre të dielën, pasi një tifoz humbi jetën në tribunë.
Mediat spanjole thanë se një tifoz 73-vjeçar i Ceutës vdiq pasi u sëmur në tribunë. Liga spanjole e konfirmoi vdekjen.
Arbitri e ndaloi ndeshjen rreth minutës së 20-të, ndërsa mjekët u thirrën në tribuna për të ndihmuar tifozin. Loja rifilloi më shumë se 10 minuta më vonë, pasi tifozi u nxorr me barelë.
Vdekja u njoftua në pushimin e pjesës së parë dhe gjyqtari e anuloi ndeshjen. Një datë e re për ndeshjen nuk u njoftua menjëherë nga liga spanjole.
Lamentamos profundamente el fallecimiento de uno de nuestros aficionados durante el transcurso del encuentro frente a la UD Almería.Mandamos todo nuestro apoyo y cariño a la familia y amigos del fallecido.Descanse en paz. pic.twitter.com/KnbKlNHKhm— AD CEUTA FC (@ADCeuta_FC) November 9, 2025
