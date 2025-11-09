Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Socialistja Brunilda Mersini kryeson bindshëm në bashkinë e Vlorës!
Transmetuar më 09-11-2025, 22:39

VLORA- Ka nisur procesi i numërimit të votave në Bashkinë e Vlorës, ku kutitë e votimit janë ndarë në katër KZAZ. Sipas raportimeve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Vlora shënoi numrin më të ulët të pjesëmarrjes, me vetëm 12.54% të votuesve të regjistruar që morën pjesë në proces.

Nga kutitë e para të numëruara, rezultati i votave është si vijon: Brunilda Mersini 219 vota, Dionis Sota 35 vota dhe kandidati i pavarur Gjergji Nika 21 vota.

