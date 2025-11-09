Socialistja Brunilda Mersini kryeson bindshëm në bashkinë e Vlorës!

VLORA- Ka nisur procesi i numërimit të votave në Bashkinë e Vlorës, ku kutitë e votimit janë ndarë në katër KZAZ. Sipas raportimeve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Vlora shënoi numrin më të ulët të pjesëmarrjes, me vetëm 12.54% të votuesve të regjistruar që morën pjesë në proces.
Nga kutitë e para të numëruara, rezultati i votave është si vijon: Brunilda Mersini 219 vota, Dionis Sota 35 vota dhe kandidati i pavarur Gjergji Nika 21 vota.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd