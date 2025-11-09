Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Nuk ndalet Murriqi, shënon ndaj Getafes, i gjashti gol për të një këtë sezon!
Transmetuar më 09-11-2025, 22:33

SPANJE – Qendërsulmuesi kosovar Vedat Muriqi ka rikthyer formën e tij sulmuese në La Liga, duke shënuar golin e gjashtë në këtë sezon për Mallorca-n.

Muriqi kaloi skuadrën e tij në avantazh ndaj Getafes që në minutën e 14-të, pas një asistimi të saktë nga Mojicas. Ylli kosovar nuk gaboi nga afërsia, duke finalizuar me një goditje precize dhe duke dhuruar një epërsi të hershme për ekipin e tij.

Ky gol vjen pas disa ndeshjesh ku Muriqi kishte munguar në listën e shënuesve, duke rikthyer besimin dhe ndikimin e tij në fazën sulmuese të Mallorcan. Me këtë realizim, sulmuesi kosovar po konfirmon rolin e tij kyç në skuadër dhe vazhdon të jetë një nga referencat më të rëndësishme të ekipit në La Liga.

