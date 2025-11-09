Zgjedhjet e pjesshme / Nis procesi i numërimit në Vlorë e Berat, në Tepelenë numëron edhe Inteligjenca Artificiale

Nis procesi i numërimit të votave për zgjedhjet e pjesshme në bashkinë Vlorë, Tepelenë dhe Berat.
Sipas informacionit në terren, mësohet se në bashkinë e Beratit janë 44 kuti që pritet të numërohen, ndërsa në bashkinë e Tepelenës 21 kuti votimi.
Në bashkinë e Beratit garuan në zgjedhje Gramoz Sako nga Partia Socialiste dhe Gabriel Guma, kandidat i pavarur i mbështetur nga Partia Demokratike.
Ndërsa në bashkinë e Beratit garuan në zgjedhje Ervin Llazar Ceca nga PS dhe Partia Socialiste e Shqipërisë dhe Pavlo Koli Shkarpa, kandidat i pavarur.
Në Vlorë, kutitë e votimit janë ndarë në katër KZAZ.
Sipas raportimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Vlora kishte numrin më të ulët të votuesve, me 12.54% pjesëmarrës.
