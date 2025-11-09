Deti me dallgë u merr jetën tre personave në Spanjë. Autoritetet: Mos u afroni plazheve!

SPANJË- Tre persona kanë humbur jetën në Spanjë. Ata ndërruan jetë në aksidente të ndyshme, të shkaktuara nga deti i trazuar rreth Tenerife në Spanjë. Një helikopter shpëtoi një burrë që ra në ujë në bregun e plazhit La Huanchaca, por viktima ndërroi jetë për shkak të plagëve të rënda. Mediat e huaja shkruajnë se trupi i një burri u gjet duke lundruar pranë plazhit të El Campejo, në jug të ishullit. Ekipet e shpëtimit dhe shërbimet e emergjencës u përpoqën ta shpëtonin, por ai u shpall i vdekur.
Gjithashtu, një valë e madhe në Puerto de la Cruz, në veri të Tenerife-s, përfshiu 10 persona në det. Policia dhe kalimtarët arritën të mbledhin grupin, por një grua që pësoi një atak në zemër ndërroi jetë në moment. Nëntë persona të tjerë u plagosën, tre prej të cilëve janë në gjendje të rëndë dhe janë dërguar në spital. Ishujt Kanarie mbeten në gatishmëri të lartë për shkak të situatës së rrezikshme në brigjet e tyre. Autoritetet i kanë bërë thirrje popullsisë të shmangë frekuentimin e plazheve ose brigjeve dhe të ndjekë udhëzimet e shërbimeve të emergjencës.
