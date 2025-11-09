SOT PËR DREKË/ Mish qengji i pjekur me patate dhe hudhra, si në fshat

Recetë tradicionale – Mishi me patate në furrë është një nga gatimet më klasike familjare. Përgatitet lehtë, është i shijshëm dhe pëlqehet nga të gjithë — sidomos kur bëhet me mish qengji.
Në traditën shqiptare dhe mesdhetare, e diela është dita e tavës. Tava me mish të pjekur është më shumë se një vakt — është një ritual që bashkon familjen rreth tryezës.
Ky version i thjeshtë me hudhra dhe limon kujton recetat e vjetra të fshatit, ku aroma e qengjit përhapej në gjithë shtëpinë.
Përbërësit (për 4–6 persona)
1.5 kg qengj (shpatull me kockë)
1 kg patate të vogla (me lëkurë)
1 kokë hudhër e plotë
½ filxhan vaj ulliri ekstra i virgjër
Kripë dhe piper të zi i freskët
1 lugë gjelle rozmarinë e thatë
Lëngu i 2 limonëve
Përgatitja
1. Ngrohni furrën në 180°C (me ajër).
Lyejeni mirë mishin me gjysmën e vajit të ullirit. Kriposeni, piperoseni dhe fërkojeni që përzierja të depërtojë në çdo anë.
2. Vendoseni në tavë dhe shpërndani rreth tij patatet dhe kokën e hudhrës (pa e qëruar).
Hidhni një gotë ujë dhe vajin e mbetur, kriposni sërish, shtoni rozmarinën.
3. Mbulojeni me letër pjekjeje dhe alumini dhe futeni në furrë për 2 orë.
Pastaj hiqni mbulesën dhe lëreni të piqet për 30 minuta të tjera, derisa mishi të marrë ngjyrë të artë dhe lëngu të jetë përthithur.
4. Pasi ta nxirrni nga furra, hidhni sipër lëngun e limonit dhe lëreni të pushojë për 10–15 minuta përpara se ta ndani në racione.
5. Shërbejeni të ngrohtë, bashkë me patatet e pjekura dhe pak nga lëngu aromatik i tavës.
Këshillë shtesë
Prisni kokën e hudhrës përgjysmë dhe nxirrni me një thikë thelpinjtë e pjekur. Ata bëhen të butë, të ëmbël dhe krejtësisht të lehtë për t’u ngrënë.
Mund t’i shërbeni krah mishit ose t’i shtypni në blender për të krijuar një salcë kremoze me shije të thellë, të cilën mund ta hidhni sipër mishit dhe patateve.
***
Ky është një nga ato gatime që mbush shtëpinë me aromë fshati, të kujton tryezat e gjyshes dhe të ngroh shpirtin po aq sa stomakun. /noa.al
