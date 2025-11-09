Rikthehet modeli më ikonik i flokëve nga vitet 2000 — dhe po e ndjekin të gjitha gjeneratat

Në shumicën e modeleve të zakonshme të flokëve, vijat ndarëse janë zakonisht në mes. Por këtë sezon, trendet janë kthyer drejt ndarjes anësore, një stil që rikthehet fuqishëm nga fillimi i viteve 2000.Ndërsa tendencat e viteve ’90 po bëjnë rikthimin e tyre — nga manikyri “moody 90s” deri te makijazhet me nuanca të ftohta — kur bëhet fjalë për flokët, frymëzimi vjen nga vitet 2000 dhe 2010.Pas shumë vitesh dominimi të vijës në qendër, ndarja anësore kthehet në modë dhe këtë herë është e preferuar nga të gjitha moshat.
Yjet tregojnë rrugën
Lindsey Lohan, AP Photo Meril Streep, AP Photo Që nga Java e Modës Haute Couture, figura si Katy Perry e kanë rikthyer këtë stil duke i dhënë një pamje moderne. Dhe me Javën e Modës Pranverë–Verë 2026 në zhvillim, është e qartë: ndarja e mesme i përket të kaluarës.
Nga Julia Roberts dhe Paris Hilton, deri te Deva Cassel, të gjitha gjeneratat po e përqafojnë këtë model klasik që sot konsiderohet një nga më të hijshmit dhe më karakteristikët. Një stil me personalitet
Ndryshe nga ndarja në mes që jep një pamje të rregullt e minimale, ndarja anësore shton volum, gjallëri dhe karakter. Për më tepër, është shumë e përshtatshme për çdo lloj flokësh apo stili.
Julia Roberts e përdor në versione të ndryshme — herë me onde të buta për një frymë “2010s”, herë me frëngji që kornizon ballin.
Ndërkohë, Deva Cassel e përshtat me një topuz të lehtë dhe flokë të shpërndarë në mënyrë të natyrshme, ndërsa Carla Bruni zgjedh versionin elegant, me një tufë flokësh që bie lirshëm në njërën anë për një pamje klasike dhe të rafinuar. Ajo që shkon, kthehet sërish
Njëherë tjetër, moda dëshmon se gjithçka rikthehet në cikël. Ajo që dikur konsiderohej si tipike për brezin e Millennials, sot rikthehet e përditësuar si ndarja ikonike e re, që të gjithë duan ta provojnë menjëherë.
Një rikthim që tregon se stilet e thjeshta janë gjithmonë të përjetshme — dhe ndarja anësore është dëshmia më e mirë e kësaj. /noa.al
