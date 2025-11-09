Zgjedhjet për kryetar në 5 bashki të vendit! Mbyllet orari zyrtar i procesit të votimit, deri në orën 18:00 pjesëmarrja ishte 18.72%

TIRANA- Qytetarët në Mat, Cërrik, Berat, Vlorë dhe Tepelenë votuan sot që prej ora 07:00 e mëngjesit deri në 18:00, kur u mbyll zyrtarisht procesi i votimit. Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), nga 334,539 qytetarë me të drejtë vote, në 352 nga 472 qendra votimi të raportuara morën pjesë 46,696 persona, ose 18.72% e zgjedhësve.
Pjesëmarrja sipas bashkive:
Mati: 39.36% Tepelenë: 34.63% Cërrik: 25% Berat: 19.98% Vlora: 12.54%
Shifrat tregojnë se Mati dhe Tepelena kishin pjesëmarrjen më të lartë, ndërsa Vlora mbeti me interesin më të ulët mes qytetarëve për të votuar.
