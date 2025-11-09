Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Zgjedhjet për kryetar në 5 bashki të vendit! Mbyllet orari zyrtar i procesit të votimit, deri në orën 18:00 pjesëmarrja ishte 18.72%
Transmetuar më 09-11-2025, 18:32

TIRANA- Qytetarët në Mat, Cërrik, Berat, Vlorë dhe Tepelenë votuan sot që prej ora 07:00 e mëngjesit deri në 18:00, kur u mbyll zyrtarisht procesi i votimit. Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), nga 334,539 qytetarë me të drejtë vote, në 352 nga 472 qendra votimi të raportuara morën pjesë 46,696 persona, ose 18.72% e zgjedhësve.

Pjesëmarrja sipas bashkive:

Mati: 39.36% Tepelenë: 34.63% Cërrik: 25% Berat: 19.98% Vlora: 12.54%

Shifrat tregojnë se Mati dhe Tepelena kishin pjesëmarrjen më të lartë, ndërsa Vlora mbeti me interesin më të ulët mes qytetarëve për të votuar.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...