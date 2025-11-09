Kush duhet të vaksinohet kundër gripit dhe kovidit

Vaksinimi i ri për Covid dhe gripin ka nisur – ja cilët qytetarë duhet ta bëjnë patjetër sipas mjekëve
Kanë nisur vaksinimet e reja kundër Covid-19 dhe gripit sezonal, ndërsa ekspertët theksojnë rëndësinë e mbrojtjes, sidomos për grupet më të ndjeshme të popullatës.
Sipas mjekëve, rastet e Covid-it janë shtuar përsëri, ndaj qytetarët duhet të vaksinohen pa vonesë.
Barnat antivirale kanë rezultuar shpëtimtare për personat me sëmundje kronike ose të moshuar, duke ulur ndjeshëm rrezikun e komplikimeve.
Presidentja e Shoqatës së Mjekëve Spitalorë, Matina Pagoni, thotë se vaksinimi për Covid duhet të bëhet nga:
personat mbi 60 vjeç,
fëmijët nga 6 muajsh e lart,
qytetarët deri në 59 vjeç me sëmundje kronike,
të imunokomprometuarit,
dhe gratë shtatzëna.
Komisioni i vaksinimit ka sqaruar se qytetarët mbi 75 vjeç duhet të marrin një dozë përforcuese çdo 6 muaj pas vaksinës fillestare.
Në të njëjtën kohë ka nisur edhe vaksinimi kundër gripit, që mbetet thelbësor për mbrojtjen gjatë muajve të ftohtë, sidomos për të moshuarit, pacientët kronikë dhe punonjësit e shëndetësisë. /noa.al
