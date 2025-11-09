Çfarë duhet të dimë dhe si të kujdesemi për virozat tek fëmijët

Një trup me jetë aktive, i ushqyer mirë dhe i vaksinuar është mbrojtja më e mirë kundër çdo virusi sezonal
Virozat tek fëmijët janë “dhimbja e kokës” e çdo vjeshte për prindërit. Çdo vit, me uljen e temperaturave, fëmijët përballen me infeksione të ndryshme që, ndonëse zakonisht janë të lehta, mund të shkaktojnë shqetësim dhe lodhje si për ta, ashtu edhe për familjen.
Sipas pediatres dr. Katerina Kacipardi, këtë vit situata e virozave po zhvillohet në mënyrë më të qetë krahasuar me një vit më parë, kur kishte shpërthyer një valë e hershme gripi që në fund të shtatorit.
“Patëm shumë raste të gastroenteriteve, disa episode të Covid-it tek fëmijët, dhe tani jemi në periudhën e virozave të zakonshme. Brenda pak javësh presim edhe shtimin e rasteve të gripit”, theksoi ajo.
Fëmijët më të rrezikuar dhe roli i vaksinës
Ekspertët thonë se vaksinimi kundër gripit është i detyrueshëm për fëmijët nga 6 muajsh deri në 5 vjeç, dhe rekomandohet fuqimisht edhe për ata me sëmundje kronike.
Një tjetër masë e rëndësishme parandalimi është përdorimi i shpëlarësve të hundës me serum fiziologjik, për të shmangur bllokimet e hundës dhe për të kufizuar përhapjen e infeksionit në fazat e para.
Llojet më të shpeshta të virozave tek fëmijët
Mjekët pediatër dhe infektologët thonë se aktualisht qarkullojnë disa lloje virusesh, ndër të cilat më të zakonshmet janë:
Infeksionet e sipërme të rrugëve të frymëmarrjes – si ftohjet, rinitet, faringitet dhe laringitet, që shkaktojnë kollë, bllokim të hundës dhe dhimbje fyti.
Gastroenteritet – të shkaktuara nga rotaviruset ose noroviruset, me simptoma si të vjella, diarre dhe rrezik për dehidratim.
Virozat me temperaturë dhe kollë, që ngjajnë me gripin, por nuk janë gjithmonë grip.
Virozat me skuqje në lëkurë, si sëmundja me skuqje virale ose “duar–këmbë–gojë”, që përhapen lehtësisht në çerdhe e kopshte.
Fëmijët deri në moshën pesëvjeçare janë më të ndjeshëm ndaj këtyre infeksioneve, sepse sistemi i tyre imunitar është ende në zhvillim.
Simptomat më të zakonshme
Shumica e fëmijëve që preken nga virozat paraqesin një ose disa nga simptomat e mëposhtme:
Temperaturë (zakonisht 38–39°C)
Kollë ose hundë të bllokuar
Dhimbje fyti
Mungesë oreksi
Lodhje dhe përgjumje
Në disa raste: të vjella ose diarre
Në shumicën e rasteve, simptomat zhduken brenda 3–5 ditësh.
Por nëse temperatura zgjat më shumë se tre ditë, ose shfaqen vështirësi në frymëmarrje, përgjumje e theksuar apo shenja dehidratimi, duhet menjëherë konsultim me mjekun pediatër.
Roli i pediatrit
Pediatri është figura kryesore që duhet të drejtohen prindërit sapo shfaqen simptomat.
Ai do të vlerësojë nëse fëmija ka nevojë për analiza shtesë apo thjesht për trajtim në shtëpi.
Mjekët kujtojnë se antibiotikët nuk kanë efekt në viroza, dhe duhet të përdoren vetëm në rastet kur ka komplikime bakteriale.
Çfarë mund të bëjnë prindërit në shtëpi
Hidratim i mirë: Jepini fëmijës shumë lëngje (ujë, supë, lëngje natyrale).
Pushim: Fëmija ka nevojë për gjumë dhe ambient të qetë.
Ushqim i lehtë: Shmangni ushqimet e yndyrshme dhe të rënda.
Antipiretikë: Jepini vetëm me rekomandim të mjekut, në bazë të temperaturës.
Pastrimi i hundës: Përdorni serum fiziologjik për të lehtësuar frymëmarrjen.
Si të parandalojmë virozat tek fëmijët
Masat parandaluese janë të thjeshta, por shumë efektive:
Larje e rregullt e duarve me sapun, para ushqimit dhe pas lojës.
Shmangia e kontakteve të afërta me persona që kolliten ose teshtijnë.
Ajrosje e shpeshtë e dhomave dhe ambienteve të mbyllura.
Ushqyerje e balancuar me fruta, perime dhe ushqime të pasura me vitaminë C.
Vaksinimi kundër gripit, sidomos për fëmijët me sëmundje kronike.
Kufizimi i grumbullimeve nëse ka raste aktive në shkollë apo çerdhe.
Ndikimi i motit dhe ndryshimet e temperaturës
Ndryshimet e menjëhershme të motit dhe lagështia e lartë favorizojnë përhapjen e viruseve.
Ekspertët këshillojnë që fëmijët të vishen me disa shtresa, që mund të hiqen ose shtohen lehtësisht në varësi të temperaturës, për të shmangur ftohjet kur kalojnë nga ambientet e ngrohta në të ftohta.
Kur fëmija duhet të qëndrojë në shtëpi
Nëse fëmija ka temperaturë, kollë, të vjella ose skuqje në lëkurë, nuk duhet të shkojë në shkollë ose kopsht.
Qëndrimi në shtëpi ndihmon në shërim më të shpejtë dhe parandalon përhapjen e infeksionit tek bashkëmoshatarët.
Kujdesi, durimi dhe bashkëpunimi me pediatrin janë çelësi për ta kaluar me lehtësi periudhën e virozave të fëmijërisë.
Një trup me jetë aktive, i ushqyer mirë dhe i vaksinuar është mbrojtja më e mirë kundër çdo virusi sezonal. /noa.al
