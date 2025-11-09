Zgjedhjet e pjeshme në 5 bashki të vendit, KQZ publikon pjesëmarrjen deri në orën 17.00

TIRANA- Pjesëmarrja në zgjedhjet e pjesshme lokale mbetet e ulët, vetëm një orë para mbylljes së qendrave të votimit, me një total prej 18,55%. Shifrat tregojnë një interes të ulët sidomos në disa bashki bregdetare dhe një përqindje më të lartë në zona të tjera.
Vlora shënon nivelin më të dobët të pjesëmarrjes, me vetëm 12,42%, ndërsa Berati ka regjistruar 19,84%. Bashkitë e tjera paraqiten më mirë: Cërriku 23,49%, Tepelena 32,21%, dhe Mati 39,99%, duke mbajtur rekordin për pjesëmarrjen më të madhe në këto zgjedhje.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton se më shumë se 30% e qendrave të votimit ende nuk kanë raportuar, duke lënë mundësinë që shifrat përfundimtare të ndryshojnë deri në mbyllje.
Pjesëmarrja sipas bashkive (deri në ora 16:00):
Vlorë: 12,42% Berat: 19,84% Cërrik: 23,49% Mat: 39,99% Tepelenë: 32,21%
