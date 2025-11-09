‘Disa persona po intimidojnë zgjedhësit’! Policia Elbasan reagon pas denoncimit: Nuk konstatuam asnjë problem

Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan ka reaguar pas pretendimeve të njërit prej kandidatëve për zgjedhjet vendore, i cili ka deklaruar se pranë gjimnazit “Tomorr Sinani” në qytetin e Cërrikut ndodheshin persona që po intimidonin qytetarët për votën në zgjedhjet që po zhvillohen në këtë bashki.
Policia bën të ditur se pas marrjes së informacionit, shërbimet policore kanë shkuar menjëherë në vendngjarje për verifikim, por se nuk kanë vërejtur asnjë problematikë.
Reagimi i Drejtorisë Vendore të Policisë Elbasan:
Në lidhje me pretendimet e njërit prej kandidatëve për zgjedhjet vendore, se pranë gjimnazit “Tomorr Sinani” në qytetin e Cërrikut ndodheshin persona që po intimidonin qytetarët, shërbimet e Policisë kanë shkuar menjëherë në adresën e dhënë.
Nga verifikimet e kryera, nuk janë konstatuar shtetas në afërsi, apo pranë gjimnazit “Tomorr Sinani” në qytetin e Cërrikut. Gjithashtu, nuk ka patur persona të paautorizuar të grumbulluar jashtë Qendrave të Votimit dhe nuk është konstatuar asnjë problematikë.
Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan mbetet plotësisht e angazhuar për të garantuar rendin, qetësinë dhe mbarëvajtjen e procesit zgjedhor, si dhe për të verifikuar me përgjegjësi çdo njoftim apo denoncim që mund të lidhet me këtë proces.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd