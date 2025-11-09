Boksieri shqiptar rikthehet nga sfidat shëndetësore dhe operacionet, për të fituar në New York

SHBA – Boksieri i pamposhtur i Staten Island, Reshat Mati, i njohur edhe si "Ariu Shqiptar", u rikthye me sukses në ring pas 19 muajsh mungesë. 27-vjeçari e zgjeroi rekordin e tij profesional në 16-0 me një fitore ndaj Jose Angulos nga Ekuadori në Barclays Center.
Ndeshja, e zhvilluar në një peshë rezervë prej 71 kg, përfundoi me një vendim shumice, me gjyqtarët që e vlerësuan atë 77-75, 76-76 dhe 77-75 në favor të Matit, sipas Box Rec.com.
Kjo ishte ndeshja e pare e Matit pas 19 muajsh, duke treguar jo vetëm aftësitë dhe vendosmërinë e tij, por edhe qëndrueshmërinë e tij pas një pauze të mbushur me sfida personale dhe fizike. Gjatë mungesës së tij, Mati iu nënshtrua një operacioni në bërryl dhe mori pushim për t’u shëruar, ndërsa mbështeste të atin, Adrian Mati, i cili iu nënshtrua një transplanti zemre në fillim të këtij viti.
«Ishte një lloj rikthimi i çuditshëm», tha Mati. «Gjërat nuk po shkonin sipas planit të ndeshjes. Thjesht duhej të përshtatesha… Më duhej të bëja gjithçka që duhej për të fituar».
Ai shpjegoi se disa aspekte të përgatitjes së tij nuk ishin aty ku duhej të ishin dhe punoi për të korrigjuar ato boshllëqe në stërvitje. «Po, kishte raste kur lëvizja e kokës dhe gjëra të tilla nuk ekzistonin, dhe duhej të përshtateshe dhe të siguroheshe që gjërat po rregulloheshin», kujtoi Mati.
