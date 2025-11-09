Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident në aksin Fier-Patos! Makina e policisë merr përpara “Benz”-in, plagosen dy efektivë dhe qytetari
Transmetuar më 09-11-2025, 15:44

Një aksident rrugor është regjistruar pasditen e sotme në aksin Fier–Patos, ku janë përplasur dy automjete, njëri prej tyre i policisë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 15:10, në afërsi të vendit të quajtur “Kështjella”. Sipas informacioneve, automjeti i policisë dhe një automjet tip “Benz”, që lëviznin në kahe të kundërta, janë përplasur me njëri-tjetrin, duke shkaktuar tre persona të lënduar.

Dy prej të plagosurve janë efektivë të Komisariatit të Fierit, të cilët janë transportuar menjëherë në spital për ndihmë mjekësore. Gjendja e tyre raportohet e stabilizuar.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

