Tërmeti me magnitudë 6.7 të shkallës Rihter godet Japoninë. Alarm për cunami

JAPONI- Agjencia meteorologjike e Japonisë lëshoi një paralajmërim për cunami të premten, pasi një tërmet me magnitudë 6.7 ballë goditi pjesën verilindore të vendit. Tërmeti ndodhi në orën 17:03 sipas kohës lokale (1:03 të mëngjesit ET) pranë prefekturës Iwate dhe ekziston rreziku i një cunami.
Më pas, Japonia lëshoi të martën një paralajmërim për cunami për prefekturën Iwate në veri të vendit, duke u bërë thirrje banorëve të qëndrojnë larg zonave bregdetare. Pritet që cunami të jetë rreth një metër.
A magnitude 6.2 earthquake struck off the east coast of Honshu, Japan at 17:03 local time on November 9, 2025. #地震 #sismoThe epicenter was 112 km east of Miyako. Tsunami evaluation is in progress; alerts may follow for coastal areas in Japan. pic.twitter.com/5movhhr96P
— GeoTechWar (@geotechwar) November 9, 2025
