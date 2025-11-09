Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Tërmeti me magnitudë 6.7 të shkallës Rihter godet Japoninë. Alarm për cunami
Transmetuar më 09-11-2025, 15:17

JAPONI- Agjencia meteorologjike e Japonisë lëshoi ​​një paralajmërim për cunami të premten, pasi një tërmet me magnitudë 6.7 ballë goditi pjesën verilindore të vendit. Tërmeti ndodhi në orën 17:03 sipas kohës lokale (1:03 të mëngjesit ET) pranë prefekturës Iwate dhe ekziston rreziku i një cunami.

Më pas, Japonia lëshoi ​​të martën një paralajmërim për cunami për prefekturën Iwate në veri të vendit, duke u bërë thirrje banorëve të qëndrojnë larg zonave bregdetare. Pritet që cunami të jetë rreth një metër.

A magnitude 6.2 earthquake struck off the east coast of Honshu, Japan at 17:03 local time on November 9, 2025. #地震 #sismoThe epicenter was 112 km east of Miyako. Tsunami evaluation is in progress; alerts may follow for coastal areas in Japan. pic.twitter.com/5movhhr96P

— GeoTechWar (@geotechwar) November 9, 2025

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

