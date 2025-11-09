Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Raundi i dytë i zgjedhjeve në Kosovë, pjesëmarrja 13.46% deri në orën 14:00
Transmetuar më 09-11-2025, 15:10

Në 18 komuna po zhvillohet raundi i dytë i zgjedhjeve lokale për kryetarë komunash në Kosovë.

Sipas të dhënave më të fundit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pjesëmarrja e votuesve deri në orën 14:00 është 13.46 për qind. Deri tani kanë votuar gjithsej 177 mijë e 225 qytetarë me të drejtë vote.

Qendrat e votimit janë hapur në orën 07:00 të mëngjesit dhe do të qëndrojnë të hapura deri në 19:00.

KQZ ka bërë të ditur se procesi i votimit po zhvillohet në mënyrë të rregullt dhe pa incidente të raportuara deri më tani. Ajo që vihet re është pjesmarrja më e ulët krahasuar me raudin e parë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...