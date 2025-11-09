Raundi i dytë i zgjedhjeve në Kosovë, pjesëmarrja 13.46% deri në orën 14:00

Në 18 komuna po zhvillohet raundi i dytë i zgjedhjeve lokale për kryetarë komunash në Kosovë.
Sipas të dhënave më të fundit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pjesëmarrja e votuesve deri në orën 14:00 është 13.46 për qind. Deri tani kanë votuar gjithsej 177 mijë e 225 qytetarë me të drejtë vote.
Qendrat e votimit janë hapur në orën 07:00 të mëngjesit dhe do të qëndrojnë të hapura deri në 19:00.
KQZ ka bërë të ditur se procesi i votimit po zhvillohet në mënyrë të rregullt dhe pa incidente të raportuara deri më tani. Ajo që vihet re është pjesmarrja më e ulët krahasuar me raudin e parë.
