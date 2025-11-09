Zgjedhjet në Kosovë/ Ndalohen dy persona për dhënie dhe marrje ryshfeti

Në Fushë Kosovë janë ndaluar dy persona për dhënie dhe marrje ryshfeti në lidhje me votimin që po zhvillohet sot në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale. Qytetarët në 18 nga 38 komuna votojnë për të zgjedhur kryetarët e rinj të komunave të tyre.
Prokuroria Themelore në Prishtinë, njofton opinionin publik se, në komunën e Fushë Kosovës, me vendim të Prokurorit të shtetit, janë ndaluar dy persona, për shkak të dyshimit të veprës penale ‘’Dhënia dhe marrja e ryshfetit në lidhje me votimin’’.
Gjatë zhvillimit të hetimeve, është sekuestruar një telefon, i cili do të shërbejë si provë në procedurën e mëtejme hetimore.
Prokuroria Themelore në Prishtinë do të ndërmarrë të gjitha masat dhe veprimet e nevojshme konform dispozitave ligjore për ndriçimin e plotë të rastit.
