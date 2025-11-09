Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Gjendet një trup i pajetë në hyrje të qytetit Fushë-Arrëz
Transmetuar më 09-11-2025, 10:56

Trupi i pajetë i një 65-vjeçari është gjetur mëngjesin e sotëm në qytetin e Fushë-Arrëzit.

Sipas informacionit paraprak nga policia, viktima është identifikuar si shtetasi P. M., ndërsa trupi i tij është gjetur në hyrje të qytetit.

Nga këqyrja e parë nuk janë konstatuar shenja dhune apo dëmtime të tjera.

Grupi hetimor po vijon punën për përcaktimin e shkakut të vdekjes dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të rastit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...