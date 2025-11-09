Zgjedhjet e pjesshme lokale, KQZ publikon të dhënat për pjesëmarrjen

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar të dhënat e fundit sa i përket pjesëmarrjes në zgjedhjet për pesë kryebashkiakët e Matit, Tepelenës, Vlorës, Beratit dhe Cërrikut.
Pjesëmarrja deri në orën 09:00 ishte si më poshtë:
Vlorë -1.33 %, pra 1.238 votues Votues të regjistruar – 171.895
Berat – 2.35%, pra 1.119 votues Votues të regjistruar – 82.161 votues
Cërrik – 2.9%, pra 578 Votues të regjistruar – 38. 724 votues
Mat – 6.2%, pra 1.187 Votues të regjistruar – 29. 092 votues
Tepelenë – 4.4%, pra 321 Votues të regjistruar – 12.667 votues
