Zgjedhjet e pjesshme lokale, KQZ publikon të dhënat për pjesëmarrjen
Transmetuar më 09-11-2025, 10:06

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar të dhënat e fundit sa i përket pjesëmarrjes në zgjedhjet për pesë kryebashkiakët e Matit, Tepelenës, Vlorës, Beratit dhe Cërrikut.

Pjesëmarrja deri në orën 09:00 ishte si më poshtë:

Vlorë -1.33 %, pra 1.238 votues Votues të regjistruar – 171.895

Berat – 2.35%, pra 1.119 votues Votues të regjistruar – 82.161 votues

Cërrik – 2.9%, pra 578 Votues të regjistruar – 38. 724 votues

Mat – 6.2%, pra 1.187 Votues të regjistruar – 29. 092 votues

Tepelenë – 4.4%, pra 321 Votues të regjistruar – 12.667 votues

