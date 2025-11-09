Aksident i trefishtë në Fier

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 09-11-2025, 10:00
Një aksident ka ndodhur disa minuta më parë në aksin Fier- Cakran, në vendin e quajtur “ Kthesa e Varibopit”.
Tre automjete janë përplasur me njëra-tjetrën dhe për pasojë ka mbetur e lënduar një pasagjere.
Shërbimet e policisë drejt vendngjarjes.
