Leo Messi nuk tregon mëshirë, Inter Miami kalon në “play-off” të MLS-së

SHBA – Inter Miami i Leo Messit mposhti Nashville-n me rezultatin 4-0 të shtunën me dy gola nga ylli argjentinas dhe një nga bashkëkombësi i tij Tadeo Allende, duke siguruar një vend në fazën tjetër të “play-off”-eve.
Mungesa e Luis Suárez, i sanksionuar nga MLS për goditje me shkelm në ndeshjen e mëparshme, nuk ishte e dukshme në fushë, me Garzas shumë efektivë në përfundimin e ndeshjeve, të cilët tashmë po fitonin 2-0 në pjesën e parë, falë dy golave të Messit.
Në pjesën e dytë, Inter Miami e vulosi ndeshjen 4-0, pasi i rezistoi sulmeve të Nashville pas pushimit, përfshirë një gol të anuluar për ekipin mysafir për shkak të një faulli të mëparshëm.
Leo Messi shënoi golin e parë në minutën e 9-të me një gjuajtje me të majtën nga jashtë zonës, e cila ishte një oaz mes shumë ndërprerjeve për shkak të faulleve.
Goli i dytë gati sa nuk u shënua në tabelën e rezultateve në minutën e 31-të, kur Messi ekzekutoi një goditje dënimi që Baltasar Rodríguez e shënoi me kokë nga jashtë zonës, por topi shkoi pranë shtyllës së djathtë.
Pas disa rasteve për Inter Miami, ylli argjentinas e verboi sërish stadiumin në minutën e 38-të kur gjuajti me këmbën e majtë nga jashtë zonës dhe shënoi 2-0 në qendër të portës, i asistuar nga Mateo Silvetti.
Pas një pjese të parë të dobët për Nashville-n, vizitorët u paraqitën fuqishëm në pjesën e dytë. Së pari, një gol iu anulua për një faull të mëparshëm, dhe më pas në minutën e 55-të, Sam Surridge humbi një gjuajtje me të djathtën nga ana e majtë e zonës.
Tre minuta më vonë, shoku i tij i skuadrës Walker Zimmerman humbi një tjetër gjuajtje nga qendra e zonës që shkoi shumë lart, pas një goditjeje nga këndi dhe asistit nga Hany Mukhtar.
Pavarësisht presionit të Nashville, Silvetti i dha Inter Miamit frikën e parë në pjesën e dytë, kur iu afrua shënimit të golit të tretë pas një asisti nga Messi.
Allende pati më shumë fat në minutën e 72-të, kur pas një loje të mirë individuale nga Jordi Alba, i cili plotësoi 100 ndeshje me Inter Miamin, shënoi 3-0 me një gjuajtje të lehtë nga qendra e zonës.
Por Allende nuk ishte i kënaqur dhe tre minuta më vonë ai përfundoi një kundërsulm duke e kaluar topin sipër portierit për 4-0. Fitorja e Inter Miami do të thotë që për herë të parë në histori klubi do të avancojë në fazën e dytë të “play-off”-eve.
Kjo ndeshje eliminatore do t’i përballë ata kundër FC Cincinnati në një ndeshje të vetme jashtë fushe. Në dy ndeshjet e sezonit të rregullt, Cincinnati mposhti Inter Miami 3-0 në ndeshjen e parë, dhe e dyta përfundoi me barazim 0-0 në Miami.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd