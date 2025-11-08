Milan shkatërron avantazhin e dy golave dhe del vetëm me një pikë në Tardini

Parma, 8 nëntor 2025 — Milan humbi një mundësi të artë për të marrë tre pikë të vlefshme në transfertën ndaj Parmës, teksa barazoi 2-2 në stadiumin “Ennio Tardini”, pavarësisht se krijoi një avantazh të dyfishtë gjatë ndeshjes.
Kuqezinjtë kaluan në epërsi falë golave të Saelemaekers dhe Leao, duke kontrolluar ritmin dhe lojën në pjesën më të madhe të fraksionit të parë. Megjithatë, një moment pasigurie në fund të pjesës së parë i riktheu shpresat skuadrës vendase, pasi Bernabé shënoi për Parmën dhe ngushtoi diferencën në 1-2.
Në pjesën e dytë, Parma përfitoi nga ulja e ritmit të Milanit dhe arriti të barazojë rezultatin me Del Praton, duke vulosur një pikë të rëndësishme për skuadrën verdhebluve. Përkundër presionit të kuqezinjve në minutat e fundit, vendasit mbrojtën me vendosmëri rezultatin deri në vërshëllimën finale.
Pas këtij barazimi, ekipi i drejtuar nga Max Allegri renditet në vendin e dytë me 22 pikë në klasifikim. Sfida e radhës për kuqezinjtë do të jetë derbi i madh ndaj Interit, menjëherë pas pauzës së kombëtareve, një test vendimtar në garën për kreun e tabelës.
Enrico Del Prato 62' 👀 Mike Maignan
Serie A | 🇮🇹 Parma 2-2 Milanpic.twitter.com/i7tplyXfz9
— Goals Xtra (@GoalsXtra) November 8, 2025
