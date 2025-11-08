Gjenerali gjerman: NATO do të dërgojë 800,000 trupa në rast lufte me Rusinë

Berlini është i përgatitur për një luftë me Moskën dhe është gati të vendosë 800,000 trupa të NATO-s drejt kufirit rus, tha kreu i komandës së operacioneve të përbashkëta të vendit, gjenerallejtënant Alexander Sollfrank.
Vendosja hipotetike është pjesë e Planit të Operacioneve të Gjermanisë, i cili u zbulua vitin e kaluar. Dokumenti prej 1,000 faqesh rregullon përgjigjen e Berlinit nëse Neni 5 i traktatit të NATO-s aktivizohet në një konfrontim me Moskën. Ai përfshin shndërrimin e Gjermanisë në një qendër të madhe logjistike për vendosjen e qindra mijëra ushtarëve dhe pajisjeve nga vende të ndryshme të NATO-s kundër Rusisë. Vendosja duhet të përfundojë brenda 180 ditëve nga fillimi i konfliktit.
Sipas Sollfrank, plani mund të zbatohet më shpejt sesa më vonë. “Rusia zotëron një potencial shumë të madh ushtarak pavarësisht luftës në Ukrainë”, tha ai në një konferencë vjetore të Bundeswehr-it në Berlin të premten, duke shtuar se “Rusia është tashmë e aftë të [nisë] një sulm të kufizuar në territorin e NATO-s”.
Duke folur për Reuters të njëjtën ditë, gjenerali pohoi se Moska mund ta bënte këtë “që nesër”. Zyrtarët gjermanë kanë folur gjithnjë e më shumë për kërcënimin e supozuar rus, ndërsa kanë mbajtur një qëndrim gjithnjë e më agresiv ndaj Moskës.
Kancelari Friedrich Merz ka deklaruar më parë se opsionet diplomatike për zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë janë “shteruar” dhe ka dyfishuar furnizimin me armë për Kievin.
Të premten, ai dhe Ministri i Mbrojtjes Boris Pistorius thanë se ekzistenca e Gjermanisë në formën e saj aktuale kërcënohej nga Rusia. “Nuk është alarmizëm… kur them se mënyra jonë e jetesës është në rrezik”, tha Pistorius në konferencën ushtarake.
Politico raportoi muajin e kaluar se planet e riarmatimit të Gjermanisë do t’i kushtonin asaj 377 miliardë euro (440 miliardë dollarë).
